Büyükkılıç, KAYMEK kursiyeri gençlerin spor etkinliğine katıldı

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Matematik Kampı kursiyerlerini Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti'nde ziyaret etti.

Yatırım, hizmet ve projeleri ile örnek bir yerel yönetim anlayışı sergileyen Memduh Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye, öğrencilerin etkinlik ve faaliyetlerine katılmaya devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAYMEK'in Matematik Kampı'nda eğitim gören öğrencileri, Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti'nde ziyaret etti. Öğrencilerin buz pateni etkinliğini izleyen Büyükkılıç, gençlerle yakından ilgilendi.

“GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik hayata geçirdikleri hizmetleri diğer tüm hizmetlerden çok ayrı bir yere koyduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Her zaman söylediğimiz gibi gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlar bizim tüm bu gayretlerimizin dayanak noktası. Amacımız eğitim, spor, kültür ve diğer yönlerden tam donanımlı bir şekilde yetişmeleri ve ülkemiz, milletimiz için faydaları işlere imza atmalarıdır. Yerel yöneticiler olarak bu hedef doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Pırıl pırıl gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Eğitim ve spor ayrılmaz bir bütün olarak gençlerimizin hayatında yer almalı, zira sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Sıcak ve samimi bir ortamda gençlerle sohbet eden Büyükkılıç, öğrencilere kendilerini en iyisi şekilde yetiştirmeleri konusunda nasihatlerde bulunurken, KAYMEK tarafından düzenlenen Matematik Kampı'nda eğitim gören öğrenciler, genç dostu hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç'a Buz Pateni Pisti ziyaretinde İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti.

MATEMATİĞİ SEVDİREN KAMP

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'in Sümer Tesisleri'nde düzenlenen Matematik Kampı'nda 33 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler sayısal dikkat ve zekâ kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, “yaparak yaşayarak öğrenme” modeliyle matematik alanında soru çözüyorlar. Ayrıca kampta, öğrencilerin sınav başarılarını arttıracak, sınav çerçevesindeki diğer branşlarda da uyumlu çalışma yöntemlerini ortaya çıkaracak eğitimler veriliyor. KAYMEK Matematik Kampı'nda matematik ve motivasyon derslerinin yanı sıra diğer branşlarda da öğrencilere dersler ve etkinlikler düzenlenerek başarıyı bütünsel olarak arttırmak amaçlanıyor. Bu çerçevede öğrencilerin fiziksel becerilerini geliştirmek için oryantiring eğitimlerinin de yer aldığı atölye çalışmalarında, dersler sadece sınıf ortamında değil doğada da işleniyor.