Büyükkılıç Kayseri Şeker çalışanları ile öğle yemeğinde buluştu

Kayseri şeker Fabrikasındaki öğle yemeğinde, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları da hazır bulundular.

Yemek öncesi konuşan Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, “Lise yıllarımdan beri şeker fabrikamızda iç içe oldum. Babam rahmetlinin toptan bakkaliyesi vardı. 1980 öncesi dönemlerde toptan bakkaliye işi ile uğraşan babamın karaborsa mantığıyla kamyon kamyon buradan şeker aldığını çok iyi biliyordum. Üç ay, bir ay, altı ay süresine göre önceden parayı yatırırız sıra bekleriz öyle alırdık. O günler çok şükür geride kaldı. Cenabı Allah'a şükürler olsun ülkemiz gelişti. Her şeyden önce insana değer veren insanı yaşat ki Devlet yaşasın diyen bir hükümetimiz ve çok şükür de insana hizmet sevdalısı bir felsefemiz var.

Cenab-ı Allah belediye başkanı olarak hizmet etmeyi nasip etti. Melikgazi'mizi cazibe merkezi haline getirdik. Bu süreç devam ederken büyüğümüz değerli Cumhurbaşkanımız bizlere yeni bir görev tevdi etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görevlendirdi. Bizi sizlere emanet etti inşallah bu yükü hep beraber çekeceğiz.

Değerli kardeşlerim Her ne kadar AK Parti'den Belediye Başkan adayı isem de ayrıştırmadan, dışlamadan, ötekileştirmeden tüm kardeşlerimizle birlikte siyasi kaygı ve siyasi Parti farkı gözetmeden bu şehrin yükünü omuzlamak için yola çıktığımızı buradan ben paylaşmak istiyorum.

Kimilerinin doktor abisiyim, kimilerinin Milletvekili kardeşiyim, kimlerinin Belediye Başkanı dostuyum. Ama onların bir parçasıyım.

Cenabı Allah bizleri sizlere layık kılsın inşallah elele, gönül gönüle, her türlü kurum ve kuruluşlarımızda bu şehrimizi bugüne kadar olduğu gibi daha iyi konum ve durumlara daha güzel yerlere, ortak akıl ile sizlerin de önereceği projeleri de tavsiyeler ile, biz yaptık işinize gelirse demeden siz istediniz biz yaptık diyerek. En güzel şekilde bu şehrimizi ekonomide, ticarette, turizmde, sanayide, eğitimde, sağlıkta, tarihi Kültür mirasımızda, İnanç turizminde herşeydenönce Organize sanayilerimiz Sanayi odamızla, Ticaret odamızla ve tabii ki temel dinamiklerimiz olan bu fabrikalarımız ile kurum ve kuruluşlarımıza en güzel yere taşıyacağız” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da şunları söyledi:

“Türkiye'de belediyeciliğin duayenlerinden olan Memduh Büyükkılıç Başkan'ımız İlçe bazında Belediye Başkanlığı görevini uzun yıllar Kayseri'de başarıyla sürdürdü.Şimdi biraz daha sorumluluğu büyüyecek şekilde yeni bir görev üstlendi.Öncelikle bu çıkmış olduğu yol da Cenabı Allah kendisine yardımcı olsun. Ben başarılar diliyorum. Üstlenmiş olduğu görevini tebrik ediyorum ve Allah tamamına erdirsin diyorum.

Başkan Akay Kampanya çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi; Kampanyamız Allah'a şükür son hızıyla devam ediyor. Kazasız belasız bugüne kadar geldik.Geçenlerde Turhal'a giderken kaza yapan arkadaşlarımız oldu onlara da bu vesileyle şifa diliyorum. İnşallah Cenabı Allah onun dışında bir sıkıntı yaşatmaz. Ağız tadı ile kampanyamızı bitiririz. Yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz 24 saat çalışıyoruz. burası inşallah 18 Aralık'ta kampanyamızı tamamlayacak. Turhal 22'sinde tamamlayacak. Boğazlıyan'ın da on Aralık'ta bitmesini bekliyoruz. Bu sene elimizden geldiği kadar bütün gayretimizi ortaya koyarak. En verimli en başarılı bir çalışma yapma gayreti içerisindeyiz hem verimli üretim yapma gayreti içerisindeyiz.

Bu vesileyle tabii Turhal'daki arkadaşlarımızın göstermiş olduğu performans başarı da takdire şayandır. Özelleştirmenin yüz akı olduğunu düşündüğümüz bir performans ortaya konuluyor.”