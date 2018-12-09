Büyükkılıç, Kayserispor'u başarılar dileyerek yolcu etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor takımına başarılar dileyerek İstanbul'a uğurladı.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor tesislerini Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte ziyaret etti.

Kayserispor Kulübü yöneticileri ve Teknik Direktör Hikmet Karaman ile sohbet eden Büyükkılıç, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor futbolcuları ve teknik heyetine başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, görüşme sonrasında takım otobüsüne binen futbolcularla tek tek ilgilendi. Büyükkılıç, "Yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor'umuzu İstanbul'a yolcu ettik. Yanlarında olamasak da gönlümüz ve dualarımızla takımımızla birlikte olacağız. Başarılar Kayserispor" dedi.