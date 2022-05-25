Büyükkılıç: "Kayserispor'umuza kupa finalinde başarılar diliyorum"

Memduh Büyükkılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul'da Sivasspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'a başarılar dileyerek, “Kupa inşallah ikinci kez Kayseri'mize gelecek. Teknik heyetten, başkanımıza, futbolcularımızdan taraftarımıza kadar tüm takıma olan inancımız tamdır” dedi.

En son 2008 yılında Türkiye Kupası'nı müzeye götüren ve 14 yıl aradan sonra tekrar aynı kupayı kazanma fırsatı yakalayan Kayserispor, 26 Mayıs Perşembe Günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Kupa final maçı için tüm Kayseri'yi bir araya getirerek, İstanbul'a taraftarları taşımak için destek toplantısı yapan, Kayseri dışındaki derneklerin temsilcileriyle görüşen ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nden destek çağrısı yapan Kayserispor sevdalısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da gerçekleşecek karşılaşma için Yukatel Kayserispor'a başarılar diledi.

“HEP BERABER İSTANBUL'DA BULUŞACAĞIZ”

Final mücadelesini, ücretsiz ulaşım imkânı sundukları taraftar ile birlikte izleyecek olan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'mizin markası olan Kayserispor'umuza Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Sivasspor karşısında başarılar diliyorum. İki güzide Anadolu takımının finale kalması bizleri ayrıca sevindirmiştir. Gururumuz olan sarı kırmızılı takımımızın kupayı alması için destek vermek üzere hep beraber İstanbul'da buluşacağız. İnşallah o kupa bir kez daha Kayseri'mize gelecek. Teknik heyetten, başkanımıza, futbolcularımızdan taraftarımıza kadar tüm takıma olan inancımız tamdır” diye konuştu.

İSTANBUL'A GİTMEYENLERE ÖZEL DEV EKRANDA CANLI MAÇ KEYFİ

İstanbul'a gitmeyecek olan ve karşılaşmayı Kayseri'den takip edecek olan Kayserililer için de Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kurulacağını hatırlatan Büyükkılıç, “İstanbul'a gitmeyen ve Kayseri'de maçı takip edecek vatandaşlarımız, Türkiye Kupası final maçı için Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kuracağız. Ve tüm hemşehrilerimiz karşılaşmayı canlı izleyebilecek. Tek yürek olan şehrimizde Kayserispor'umuza destek olmanın tam zamanı” dedi.

Başkan Büyükkılıç, karşılaşmanın Anadolu derbisi anlayışı altında, dostça, centilmence gerçekleşeceğine inandığını da sözlerine ekledi.