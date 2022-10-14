Büyükkılıç, Kurtulmuş ile birlikte AK Parti İl Teşkilatıyla buluştu

Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un teşrifleriyle AK Parti Kayseri İl Başkanlığı istişare toplantısına katıldı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve ziyaretin ardından istişare toplantısı düzenledi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ile AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, sivil toplum teşkilatı temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İl başkanlığı ziyareti ve istişare toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirterek, “AK Parti İl Başkanlığı'mızda AK Parti Genel Başkanvekilimiz Prof. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş'un katılımlarıyla teşkilatımız ile bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç ve Kurtulmuş teşkilat mensuplarıyla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.