Büyükkılıç, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Memduh Büyükkılıç, Liseye Giriş Sınavı'nda (LGS) ter dökecek kent genelinde 23 bin 145 öğrenciye başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liseye Giriş Sınavı öncesi yayımladığı mesajında, “Biliyoruz ki pandemi sürecinde öğrencilerimiz zor zamanlar geçirdiler ve sınava büyük bir azim ve gayretle hazırlandılar. Gençlerimiz, yavrularımız bizim geleceğimizdir ve bizlerin en büyük gücüdür. Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, bilim insanları olacak sevgili öğrencilerimize LGS sınavında başarılar diliyorum. Ayrıca öğretmenlerimize ve idarecilerimize de öğrencilerin eğitim ve öğretiminde emeklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

İl genelinde 23 bin 145 öğrencinin sınava gireceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok daha iyi yetişmeleri için bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, gençliğin her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Öğrencilerimizin stresten ve heyecandan uzak bir şekilde, kendilerine güvenerek sınavlarında başarılı olacağına inancım tamdır. Bütün öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı dileyerek, sınavın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç ayrıca pazar günü iki oturumda yapılacak olan sınav saatinde öğrencilerin dikkatini dağıtmaması için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan araç sürücülerinin korna çalmamalarını, inşaat işlerinin de o saatler de yapılmamasını istedi.

6 Haziran Pazar günü LGS sınavının birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum 80 dakika sürecek.