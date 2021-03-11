Büyükkılıç, "Milli şairimiz, milli iradenin sesi olmuştur"

Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İstiklal Marşı'nın, Türk Milleti'nin milli birliğinin, beraberliğinin ve bağımsızlığının sembolü olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy'u ve vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, İstiklal Mücadelesini muhteşem mısralarıyla ebedileştirdiğini dile getirdi. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Vatan şairimiz, memleketin umutsuzluğa düştüğü savaş yıllarında, iman dolu yüreği ile kalemiyle, kağıdıyla milletin hislerine tercüman olmuştur. Yazdığı mısralarla umutsuzluğu umuda çevirmiş, birlik ve beraberliğin önemini bizlere çok iyi anlatmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda tüm yokluklara rağmen milletin göstermiş olduğu kahramanlığı, çok iyi anlayan ve anlatan Mehmet Akif Ersoy, aziz milletin vatan ve bağımsızlık aşkını tüm dünyaya göstermiş, ezelden ebede hür yaşamış bir milletin, vatan uğruna akıttığı kanların ne kadar kutsal olduğunu dizelerinde vurgulamıştır.”

İstiklal Marşı'nın, Türk Milleti'ne geçmişte umut olduğunu, gelecekte her daim umut olmaya devam edeceğini kaydeden Büyükkılıç, “Milli Şairimiz, eşsiz eseri ile halkın kalbine ümit tohumları serpmiş, milli iradenin sesi olmuştur. Mehmet Akif Ersoy'un da deyişiyle, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.