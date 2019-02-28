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Büyükkılıç: "Mimar Sinan Belediyeler Birliği Kurulacak"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'a verilen öneme istinaden Kayseri için bir kazanç ve hatta ülkemiz için bir marka olan Mimar Sinan için bir çok projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.



Mimar Sinan'nın eserlerinin birçoğunun günümüzün teknik ve teknoloji ile çözülmeye çalışıldığını bu açıdan bu dahi mimarı her vesile gündeme getireceklerini belirten Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın 372 yapıyı bizzat yaptığını ve 400 civarındaki yapıya döneminde inşasına onay verdiğini kaydetti.



Mimar Sinan'ın eserlerinin üç kıta da yer aldığını ve birçok şehirde han, hamam, cami, medrese, imarethane, külliye, köprü, su kemerleri gibi eserleri ile adeta bu toprakları nakış gibi işlediğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan eserleri olan şehirler arasında kültür, sanat, mimari ve soysal dayanışma oluşturmak için Mimar Sinan Belediyeler Birliği'nin kurulacağını sözlerine ekledi.

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