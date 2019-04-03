Büyükkılıç önce mazbatayı ardından görevi teslim aldı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra belediye önünde mehterle karşılandı. Duygusal anların yaşandığı devir teslim töreninde Mustafa Çelik, gözyaşlarını tutamadı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 63.39'unu alan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak seçildi. Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen tören ile mazbatasını alan Büyükkılıç, “Allah'a şükürler olsun Kayseri'mizde huzur içerisinde yapılan bir seçim sonrasında hiçbir sıkıntı olmadan, böyle güzel bir tablo içerisinde şehrimize hizmet sevdalısı kardeşleriniz olarak sizlere layık olma, en güzel hizmetleri verme yolunda 16 ilçe 1 büyükşehir belediye başkanı olarak inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ayrım gözetmeden paylaşmak istiyorum. Hakikaten gerek yargı içerisindeki seçim kurulumuzun kıymetli heyeti, aynı zamanda seçim kurulu başkanı arkadaşlarımızın hepsi gece gündüz demeden çalıştılar, bu tabloyu ortaya çıkardılar. Hepsinin emeklerine sağlık. Bundan sonraki süreçte de bize ayrım gözetmeden herkesi kucaklamak yakışır” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde mehterli karşılama

Mazbata töreninin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesine gelen Büyükkılıç, burada Mustafa Çelik tarafından karşılanan Büyükkılıç, mehter takımının çaldığı ‘Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısıyla belediyeye girdi. Daire başkanları ve belediye çalışanları ile selamlaşan Büyükkılıç'a, eşi Necmiye Büyükkılıç da eşlik etti.

Mustafa Çelik'ten duygusal veda

Belediye içerisinde düzenlenen törende konuşan Mustafa Çelik, duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Çelik, yüz akıyla görevi devrettiğini söyleyerek, “Allah yüz akıyla huzur içerisinde görevi teslim etmeyi herkese nasip etsin. Böyle olunca tabi ki yüzümüz gülüyor. Allah, el içine çıkamayacak bir iş nasip etmedi. 2014'te Kocasinan'da başlayan görevimiz Şubat 2015'te büyükşehirde devam etti. Nöbetimizin sonuna geldik. 4 sene önce burada görevi devralırken ‘Bu bir hizmet nöbeti' demiştim. Şimdi huzur içerisinde nöbetimizi tamamladık ve 150 yıllık Kayseri belediye tarihinin 43'üncü başkanı olarak 5 sene hizmet etmeyi, gönül huzuru içerisinde de görevi devretmeyi nasip eden Allah'a şükrediyorum. 5 sene boyunca hizmet ettik. Ne kadar zor bir 5 sene olduğunu hepimiz biliyoruz. Türk siyasi tarihinin herhalde en zor geçen 5 senesiydi. Bu 5 sene içerisinde neler görmedik ki 17-25 yargı darbesi, MİT tırları olayı, Hakan Fidan krizi, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve halen devam ettirdikleri ekonomik terörü bu 5 yıl içerisinde hep birlikte yaşadık. Hepsinden önemlisi bu 5 yıllık süre içerisinde 6 seçim geçirdik. Neredeyse 6 ayda bir seçim yaşadık. Tam çalışacağız derken seçim geldi. Bunların hepsi bizim görev süremize denk geldi. Rahat geçen bir 5 yıl değil, sıkıntıyla, zahmetle geçen bir 5 yıldı. Buna rağmen hiç mazeret üretmedik. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık” ifadelerini kullandı.

Üzerimize yüklenen yükün farkındayız

Burada bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Biz Allah'a şükürler olsun; biriz, beraberiz ve hep beraber bir aileyiz. Bu anlayış içerisindeyiz. Gece demeden gündüz demeden hep beraber çalıştık, ortaya çıkan güzel bir sonuç var, güzel bir tablo var. Tüm 16 belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah onları da mahcup etmesin. Üzerimize yüklenen yükün farkındayız. Allah'ın izniyle birikimimiz, ekibimiz, gücümüzle hep beraber güzel günlere diyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından makama geçen Büyükkılıç, burada görevi Mustafa Çelik'ten devraldı. Büyükkılıç ayrıca, tebrikleri de kabul etti.