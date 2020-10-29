Büyükkılıç öncülük etti, çiftçi çocuklarına bin adet tablet dağıtıldı

Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz ay bin adet tablet sözü aldığı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından temin edilen bin tabletin çiftçi çocuklarına dağıtımına öncülük etti.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kayseri'deki belediyelerin 10 bin tableti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamasıyla yetinmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç geçtiğimiz ay düzenlenen Kayseri Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanya Açılışı'nda Hüseyin Akay'dan bin tablet sözü alarak, kampanyaya desteğini sürdürdü. Akay'ın verdiği söz bugün tutuldu ve bin tabletin dağıtım töreni yapıldı. Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Konferans Salonu'nda yapılan ‘çiftçi çocuklarına tablet dağıtım töreni'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra önceki dönem bakanlarımızdan Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve çiftçiler ile çocukları katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Şeker fabrikamızın yöneticilerinin ve ürün veren ortakları olan dostlarımızın bizden bir talepleri vardı. Malumunuz Bekir Yıldız Bulvarı'ndan Osman Kavuncu Bulvarı'na bağlantıyı sağlayacak, aynı zamanda Kuzey Çevreyolu'na da bağlanacak olan ana arterimiz vardı. Kısa sürede bunu hayata geçirdik. Şimdi il başkanımız söyledi. Binlerce kamyon geliyor, şehir içine girmeden buradan geçiyor, fabrikamıza ürünü getiriyor, kimse de trafik keşmekeşini hissetmiyor, çünkü böyle bir tablo oluşmuyor. Bizleri sevindiren, bir hayra sebep olan güzel işler yapmaktır. Asıl dağ olan sevabı kazanan sizlersiniz. Biz değerlerine sahip çıkan, ay yıldızlı Türk Bayrağı'na, vatanına, milletine, inancına önem veren ve bunların olmazsa olmaz bilen bir ecdadın ve inancın sahipleriyiz. Çok şükür Selçukluyuz, çok şükür Osmanlıyız, çok şükür Cumhuriyetiz. İnşallah nice 100 yıllara diye temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a teşekkürlerini sunan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Değerli başkanımız burada ne istesek yardımcı oluyor. Ne istesek derken, şehrimize katkı sağlayacak, örneğin şuanda Keykubat Millet Bahçesi yapılıyor, buradaki çalışmalarımızı kolaylaştırıyorlar, sağ olsunlar. 1 milyon metrekarelik bir alanı konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda desteğini esirgemiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı marifetiyle katkı sağlıyor. Aynı zamanda Keykubadiye Sarayımız burada, buralar ecdat toprakları, burada kazı yapılıyor, ne istesek kendileri, Büyükşehir'imiz ile Kültür Bakanlığımız ile el ele çalışmalar yapıyor.”

Başkan Büyükkılıç, gençlere nasihatlerde de bulunarak, “Sevgili gençler şunu unutmayın, sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğitim çok önemli, eğitime sahip çıkarsak, destek verirsek, sizler donanımlı olursanız, sizler geleceğe yönelik alt yapıyı oluşturacak çalışmalarda yer alarak destek olursanız, biz kazanırız, aileniz kazanır, millet kazanır ve dünya insanlığı kazanır. Çünkü bizim felsefemizde ben değil, biz kültürü var. Tüm insanlığa destek olacak şekilde yaklaşım söz konusudur. O açıdan ülkemizin stratejik konumunu biliyoruz, ülkemizin bulunduğu coğrafyayı biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanımız var. Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin ve hizmet sevdalısı bir ekibi var” şeklinde konuştu.

Bu hizmetlerle Cumhuriyet'i taçlandırdıklarının altını çizen Büyükkılıç, “Bir hayra vesile olan bir hayrı işlemiş gibidir. Zaten 10 bin tane tableti Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim üzerinden destek veriyor, bin tane de sayın başkan veriyor. Çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, konuşmasında Başkan Büyükkılıç'a sosyal sorumluluk projesine öncülük yaptığı için teşekkürlerini ileterek, çiftçilerin 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan çocuklarına uzaktan eğitimlerinde faydalanmaları için tablet dağıtımına başladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından çiftçi çocuklarına bin adet tabletin dağıtımı yapıldı.