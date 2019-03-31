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Büyükkılıç oyunu kullandı

Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Memduh Büyükkılıç, oyunu kullandı.


Özkar Uygulamalı Özel Eğitim Okulu'nda kurulan 1220 numaralı sandıkta oyunu kullanan Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Memduh Büyükkılıç, oy kullanma işleminin öncesinde vatandaşlarla selamlaştı.


Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Huzur ortamında seçim kampanya dönemini tamamladık. Bu sürece katkı sağlayan, demokratik olgunluk içerisinde bu sürece katkı veren tüm siyasi partilerimize, tüm adaylarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri'mizin sağduyulu, güzel insanlarına minnet duyuyorum. Kayseri'mize yakışır huzur ortamı içerisinde seçim çalışmalarımızı tamamladık. 24 Kasım süreci itibariyle ismimin açıklanmasından sonra gece gündüz demeden benim yanıma yer alan il başkanımız, il yönetimimiz ve yönetimimizle birlikte ilçelerimizin başkanları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız iyi ki varlar. Daha sonraki süreçte Cumhur İttifakıyla oluşan yapıyla birlikte de MHP'nin kıymetli il yönetimi, ilçe yönetimleri, gençlik kolları ve ülkücü gençliğimize minnet duyuyorum ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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