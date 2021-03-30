Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımı 3 ay daha uzattı

Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım desteğini 30 Haziran tarihine kadar uzattıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla sağlık çalışanlarının özel halk otobüsleri ve ilçeler dâhil toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlandıklarını hatırlattı.

Ücretsiz ulaşıma yönelik alınan kararın süresinin 31 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle durumu yeniden gözden geçirdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, pandemi şartlarını da dikkate alarak süreyi 3 ay uzatma yönünde karar aldıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinde büyük kahramanlıklar gösteren sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederek, “Bu zor süreçte büyük fedakârlık gösteren sağlık çalışanlarımız toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlık çalışanlarımızın yanına olmaya gayret göstereceğiz” dedi.