Büyükkılıç: "Sağlık turizm merkezi artık Kayseri olacak”

Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinin sağlık sektöründe öncü ve örnek teşkil ettiğini özel ve kamu hastaneleri ile 20 sağlık merkezi bulunduğunu söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversite Hastanesi, Devlet Hastanesi ile özel hastaneleri, diş hastaneleri ile İç Anadolu'ya hizmet verdiğini ancak bunun yetersiz olduğunu belirten Kayseri Memduh Büyükkılıç “Kayseri artık bundan böyle sadece İç Anadolu Değil, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler olmak üzere Avrupa ülkelerine sağlık hizmeti veren bir şehir olacaktır. Ülkemizde sağlık sektörü çok ileridedir. Kayseri bundan en çok nasibini alan bir şehirdir. Binaların ve tesislerin mevcudiyeti yanında gerekli sağlık elemanı ve tıp doktorları ile çok cazip, tavsiye edilen ve tercih edilen bir şehirdir. Bu sağlık sektörüne yeni bir misyon ekleyerek sağlık turizm ile organize edeceğiz Bunun için Sağlık birimleri, turizm birimleri ile gerekli görüşmeler yapıldı. Yani sonuç itibari ile sağlık turizm için gerekli planlama yapıldı” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, sağlık turizm ile Kayseri'ye yeni bir misyon ve vizyon ekleneceğini bu yeni sektör ile hem istihdam hem de ticaretin artacağını sözlerine ekledi.