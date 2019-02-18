Büyükkılıç, "Şehrimizi ilgilendiren her projede paydaş olacağız"

Memduh Büyükkılıç, TOBB öncülüğünde TEPAV ortaklığında ve il bazında Kayseri Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği'nin finanse ettiği “Mahir Eller Projesi” tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde önceliklerinin Kayseri'yi ilgilendiren her projede paydaş olarak, Makar-i Ulema şehri Kayseri'de üniversitelerle sanayici ve işverenleri buluşturarak el ele vermelerini, teknoloji üretmelerini, ortak akıl ile hem istihdam hem de ekonomiye katkı sağlamaları için her türlü fedakarlığı yapacaklarını söyledi.

“Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganı ile başlatılan, Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli nüfusun yoğun olduğu Kayseri'de dahil 12 ilde gerçekleştirilecek ve 2 yıl sürecek çalışma sonucunda 30 bin kişinin mesleki yetkinlikleri belirlenecek. Bunların arasından20 bin kişi mesleki yeterlilik sınavına alınacak, 15 bini belgelendirilecek ve 3 bin kişi istihdam edilecek.

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç Mahir Eller Projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi;

“Bu projenin hayata geçirilmesini çok önemli ve anlamlı buluyorum. Kayseri'mizde bir Suriyeli gerçeği var. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Melikgazi ilçemizde sorumluluğumuzun bilinci ile Ensar anlayışı içerisinde hareket ediyoruz. İnsanlarımıza sahip çıkarsak herhalde sosyal problemler en aza indirgenir. Göz ardı edersek problemler artar. Şeyh Edebali'nin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” öğüdünü hayata geçirelim. Bu felsefe içerisinde Ensar duygusuna sahip ve Peygamberimizin övgüsüne layık olanlardan olmayı umut ediyorum. Paydaşları ile birlikte bu önemli projeyi hayata geçiren TOBB başta KTO ve diğer paydaşlarına teşekkür ediyorum. Birlikten güç doğar. Kayseri'miz tanımlanırken ticaretin ve sanayinin merkezi, hayırseverlerimizin yoğun olduğu kadim bir şehir olarak anılır. Dışardan gelenler bunu çok daha iyi anlar. Birlik, beraberlik içerisinde şehrimizin çıkarları doğrultusunda hangi kurum kuruluş olursa olsun bir yarar varsa o yarar doğrultusunda yardımcı olur, birlikten bereket doğar algısını hayata geçirir. Bu düşünce bizim Kayseri olarak gurur kaynağımızdır. Allah nasip ederse yeni dönemde ortak aklı ön plana çıkartacak yönetim anlayışı ile şehrimizi ilgilendiren önemli projelerde ağırlıklı olarak kamuoyunun mutlaka görüşüne başvurulup onların katkı sağlaması, sahiplenilmesi ve aidiyet duygusunun artırılmasını sağlayacağız.” dedi.