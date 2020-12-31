Büyükkılıç, "Şehrimizi tanıtmayı, değerlerimizi paylaşmayı çok önemsiyoruz"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri'nin turizmde tanıtımını nasıl yapar ve turizm gelirlerini daha fazla nasıl arttırabiliriz üzerinde turizm paydaşlarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizi tanıtmayı, değerlerimizi paylaşmayı çok önemsiyoruz” dedi.

Erciyes'te, turizm adına faaliyet gösteren paydaşlarla iş birliği modeli geliştirilmesi ve her ilin kendini çok daha güçlü bir şekilde tanıtmasının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. M.H.Nail Anlar, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Erciyes Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ve turizm paydaşları katıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Erciyes'te düzenlediği toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin turizmde tanınma boyutunu ve şehrin değerlerinin öneminden bahsetti.

Toplantıda Kayseri'nin turizm değerlerini anlatan ve bu değerlerin tanıtımının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Şehrimizi tanıtmayı, değerlerimizi paylaşmayı çok çok önemsiyoruz. Kayseri'yi turizmde hak ettiği yere getirmek için gayret gösteriyoruz. Toplantımızda da ‘Kayseri'nin turizmde tanıtımını nasıl yapar' ve ‘Turizm gelirlerini daha fazla nasıl arttırabiliriz' konuları üzerinde turizm paydaşlarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizin turizm geleceği adına önemli bir toplantı oldu, faydalı sonuçlara ulaşıldı. Turizm faaliyetlerine yönelik verdiğimiz destek düzeyini hep aynı tutacağız hatta daha fazla güzel işlere imza atacağız. Pandemi sürecinde her alanda tabii zorlu süreçlerden geçiyoruz. Ancak bugünleri de beraber aşacağız.”

Kayseri'yi ön plana çıkartmak için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile de dayanışma içerisinde olacaklarını ifade eden Büyükkılıç, “Birlikte olursak, güçlü oluruz. Bu şehri tanıtmak benim asli görevim. Bulunduğumuz yerleri hizmet yerleridir. Bizlerde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Program sonunda Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim edildi.