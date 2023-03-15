Büyükkılıç: “Siz bizim canımız, ciğerimiz, dua kaynağımızsınız”

Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Tomarza'da misafir edilen depremzede vatandaşları, kaldıkları yurtta ziyaret etti. Onların herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenen Başkan Büyükkılıç depremzede vatandaşlara, “Siz bizim canımız, ciğerimizsiniz, siz bizim dua kaynağımızsınız” dedi.

Tomarza Belediyesi'nin destekleriyle Tomarza Verenel Erkek Öğrenci Yurdu'nda konuk edilen Hatay ve Kahramanmaraş'tan gelen depremzede vatandaşlar ile bir araya gelerek kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklarla da yetişkin vatandaşlarla da konuşarak ilgilendi.

Büyükkılıç, depremzedelerle “hoş geldiniz, safalar getirdiniz” diyerek buluştu

Ziyaretlerinde, sürekli olarak kentin çeşitli bölgelerinde konuk edilen depremzede vatandaşlarla buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Tomarza ilçesi ziyaretinde ilçede misafir olan depremzedelerle “Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz” diyerek buluştu ve ilk olarak depremzede çocuklarla ilgilendi.

Sonrasında, beraberindeki Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Takdiri ilahi. Yine birbirimize sahip çıkıp yaraları saracak olan tabi ki milletimiz. Tomarza'mız da bu süreçte hakikaten hem ev sahipliği hem de desteklerini esirgemedi. Deprem bölgelerinde değerli belediye başkanımız hep beraber el ele onlar da yaraları sarmaya özen gösteriyor. Tabi asrın felaketi sizler de biliyorsunuz. Bundan sonra geçmişi konuşmak tabi ki önemli, değerlendirmek önemli ama mevcut yaraları sarma yönünde, ihtiyaçları sarma yönünde ne yapmamız gerekiyorsa onları konuşmamız lazım, onları paylaşmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Karamsarlığa sürüklemek yerine, katkı sağlayıcı yaklaşımda bulunmak doğru”

Hatay ve Kahramanmaraş'tan gelen ve Tomarza'da konuk edilen depremzede vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenerek, “İnşallah öğrencilerimiz var, 10 bin civarında okullara yerleştiriyoruz. Hastanelerimizde tedavileri süren canlarımız var. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Elli bin civarında Kayseri'de misafirlerimiz var. 11 ilden de en çok Hatay ve Maraş'tan. Maraş'tan 30 bine yakın, Hatay 5 bin küsur ve diğer illerden gelenler var. Hepsinin bizde kaydı var, bilgisi var. Süreç devam ediyor. İnşallah olumsuzu konuşarak insanları karamsarlığa sürüklemek yerine, yara sarıcı bir derde derman olucu, katkı sağlayıcı yaklaşımda bulunmak doğru olanıdır. Sizlerin de bizden bir isteği varsa gerek bizim yapabileceğimiz, gerekse başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgililere rahatlıkla ulaştırabileceğimiz ne varsa hiç çekinmeyin” diye konuştu.

“Siz bizim canımızsınız, ciğerimizsiniz, siz bizim dua kaynağımızsınız”

Buluşmada, depremzede vatandaşlara yönelik, “Siz bizim canımız, ciğerimizsiniz, siz bizim dua kaynağımızsınız” diyen Başkan Büyükkılıç, “Bizler de sizlere hizmet ederek inşallah, bir hayra vesile olarak dua almaya beraber niyet eden kardeşleriniziz. Ama Tomarza'mız gerçekten şefkat ve merhamet elini uzatan gönül insanlarının olduğu bir güzel, şirin ilçemiz mahalleleri ile merkezi ile” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, kendilerine söyleyecekleri veya başka yetkililere bir mesajlarının olup olmadığını sorarak, depremzede vatandaşlarla ilgilendi.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy'un yanı sıra daire başkanları ve genel müdürler de eşlik etti.