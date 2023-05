Büyükkılıç'a "Adıyaman Konteyner Basın Sitesi" teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin AFAD iş birliğinde, deprem bölgesi Adıyaman'da yerel basın mensuplarının görevlerini yapmaya devam edebilmeleri için kısa sürede kurduğu konteyner basın sitesi faaliyetine başlarken, kentte görev yapan basın mensupları Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

6 Şubat depremlerinin ardından bir an olsun deprem bölgesindeki faaliyetlerine ara vermeyen ve vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için hummalı çalışmalar yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kısa sürede tamamladığı Adıyaman Konteyner Basın Sitesi, gazetecilere hizmet vermeye başladı. Adıyaman Basın Sitesi'nin hizmete sunulmasını değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremden etkilenen her vatandaşın, her sektörün yardımına koştuklarının altını çizerek, “Adıyaman'ımızda da vatandaşlarımızı her konuda bilgilendiren basın kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için başlattığımız ve kısa sürede tamamladığımız çalışmalar neticesinde kurduğumuz sitemizde basın mensubu kardeşlerimizin faaliyetine başlamış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, basın sitesinde faaliyet gösteren kuruluşlar hakkında da bilgi vererek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki yaraları sarıyor, medya kuruluşlarımız için ihtiyaç duyulan Adıyaman Medya ve Basın Sitesi'ni de kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin yapımını üstlendiği Kayseri Valiliği koordinesindeki Adıyaman Konteyner Basın Sitesi'nde 4 haber ajansı, 5 cemiyet ve 11 yerel medya kuruluşu faaliyet gösteriyor. Adıyaman'ımıza ve basın mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Konteyner Basın Sitesi'nde faaliyet gösteren basın kuruluşu temsilcileri de Büyükkılıç'a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne unutulmaz destekleri için teşekkür etti.