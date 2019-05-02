Büyükkılıç'ın 23 Nisan hediyesinde 33 bin kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan haftasında Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Milli Mücadele Müzesi ile Hayvanat Bahçesi'nin çocuklara ücretsiz olduğunu açıklamıştı. Başkan Büyükkılıç'ın çocuklara hediyesi büyük ilgi gördü. 1 hafta içinde müzeleri 30 bini aşkın kişi, Hayvanat Bahçesini de 33 bin kişi ziyaret etti.

MÜZELERE ZİYARETÇİ AKINI

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çocuklar için 23 Nisan şöleni yapmakla kalmamış ve çocuklara bayram hediyeleri de vermişti. Bu hediyeler arasında müzelerin ücretsiz olması da vardı. 15-22 Nisan 2019 tarihlerinde ücretsiz olan Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni 1 hafta içinde 14 bin 960 kişi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni ise 15 bin 355 kişi ziyaret etti. Her iki müzede pazartesi günleri hariç her gün 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

HAYVANAT BAHÇESİ'NE 33 BİN ZİYARETÇİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çocuklara bir başka hediyesi de Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi'nin de ücretsiz olmasıydı. Hayvanat Bahçesi'ni 23 Nisan haftasında 33 bin kişi gezdi. Hayvanat Bahçesi gezisinden yaklaşık 15 bin çocuk ücretsiz faydalandı.