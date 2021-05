Büyükkılıç'ın engelsiz yaşam projeleri engelleri ortadan kaldıracak

Memduh Büyükkılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, “Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman engelli vatandaşlarımızı düşünerek, hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Engeller, engelli bireylerimiz için aşılıyor” diyerek, Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi kompleksinin kısa zamanda hayata geçirileceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, 10-16 Mayıs tarihleri arasında farkındalık oluşturmak için kutlanan özel bir hafta olan Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlıklı her insanın her an engelli adayı olabileceğini hatırlatarak, “Öncelikle bunu unutmayıp, hayatı yaşarken, engellilere bizlerin engel koymaması gerekiyor. Çünkü, en büyük engel sevgisizlik oluyor. Kafamızdaki engelleri kaldırarak, toplumsal bilinci artırmalıyız. Engelli bireylerimiz çok hassas insanlardır. Bu yüzden, bizlerin yaklaşımları da bu anlamda hassas olmalıdır. Şunu söylemek istiyorum ki, Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman engelli vatandaşlarımızı düşünerek, hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimizden gelen taleplere her zaman öncelik veriyoruz” diye konuştu.

Engelli bireylere yönelik hizmet anlayışının çoğalması gerektiğini dile getiren Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim görevimiz, engelsiz bir yaşam için, onlara yardımcı olmak. Engelli vatandaşlarımız için tasarlanan yeni bir yaşam merkezinin temelini attık. Hayırseverimiz ve Büyükşehrimizin iş birliği ile proje hayata geçirilme aşamasına geldi. Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde yer alacak salonumuz önemli bir eksikliği gidermiş olacak. Bu önemli ve anlamlı haftada bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat temenni ederek, sizleri muhabbetle selamlıyorum.”

Proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenli kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor.