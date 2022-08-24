Büyükkılıç'tan Anadolu Oto Galericiler Sitesi'ne ziyaret

Memduh Büyükkılıç, Anadolu Oto Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve oto galerici esnafları ile buluştu.

Kentte herkesin, her kesimin konforuna özen gösteren hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede sürdürdüğü ziyaretlerinde Anadolu Oto Galericiler Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Site yönetimi ve esnaflar ile buluşarak onların görüş, temenni ve taleplerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Tuzcuoğlu, yaptığı hizmetlerden dolayı da Büyükkılıç'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Oto Galericiler Sitesi ziyaretinde oto galericiler Odası Başkanı Metin Tuzcuoğlu tarafından karşılanan Büyükkılıç, tek tek esnaflar ile görüşerek bilgi alırken, görüş ve talepleri de dinledi. Esnafların ilgi ile karşıladığı Büyükkılıç'a esnaflar, “Gönlümüzdesiniz gerçekten, Allah sizlerden razı olsun” ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ise galerici esnafına işlerinde başarı temennisinde bulunarak, hayırlı kazançlar diledi.

Ziyarette oto galerici esnafının çocuklarıyla da kucaklaşan Büyükkılıç, çocuklarla şakalaştı, sohbet etti, çocuklardan araçların fiyatlarını öğrenerek, pazarlık yaptı. Çocuklar ve galerici esnafıyla hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, sağlık rahatsızlığı yaşayan bir miniğe geçmiş olsun temennisinde bulunarak, onun sağlık sorunu ile de ilgilendi.