Büyükkılıç'tan Bekir Yıldız Bulvarı esnafına ziyaret

Memduh Büyükkılıç, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, bir mağazada karşılaştığı miniğe oyuncak araba ve futbol topu hediye ederken, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Bulduğu her fırsatta esnaflarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Büyükkılıç, esnaf ziyaretini Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla sürdürdü. Esnafları ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Bir mağazada karşılaştığı minik çocuğa oyuncak araba ve futbol topu hediye eden Büyükkılıç, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşları da kırmayarak günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Esnaf ve vatandaşların samimi ve sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunurken, esnaf ve vatandaşlar da ilgi alakasının yanı sıra hizmetleri için Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.