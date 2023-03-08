Büyükkılıç'tan Büyükşehir'in Türkiye Şampiyonu sporcusu minik Mira'ya tebrik

Ş. sporcusu Mira Özaktı, Antalya Kemer'de yapılan Şehit Muhammet Oğuz Kılınç 2023 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda yine birincilik elde etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, minik Mira'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nün en küçük sporcularından olan minik Özaktı, Şehit Muhammet Oğuz Kılınç 2023 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nın Minikler Xingyiquan kategorisinde 1'inci oldu. Başkan Büyükkılıç, Türkiye Şampiyonu olan Mira Özaktı'yı tebrik ederek, “Minik Mira yine başarı elde ederek göğsümüzü kabarttı. Yavrumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Minik Mira şampiyonluğa ve başarıya doymuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, spor ve sporcunun destekçisi olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede minik sporcuları da eğiten Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Spor A.Ş. aracılığı ile ülkeye yeni şampiyon ve profesyonel sporcuları kazandırıyor. Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından minik Mira, Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından 2021 yılı 28-30 Kasım tarihinde Sakarya'da düzenlenen Tai Chi Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonluğu derecesi elde ederken, 13 Şubat 2020'de de Antalya'da düzenlenen Türkiye Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Takımlar Sanda - Light Sanda Rui Shou ve Toulu Wushu Kungfu Şampiyonası'nda ve 4-6 Temmuz 2021 Türkiye Wushu Şampiyonası'nda yine Türkiye Şampiyonu olmuştu.

Birinci olarak büyükşehir bayrağını açtı

Büyük, küçük tüm sporcuların destekçisi olan ve vatandaşların da sporu sevmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. insanların sporu bir yaşam şekli haline getirmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporun hemen her dalında faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda eğitim verdiği minik Mira Özaktı'ya da destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi'nin bayrağı, şampiyon Mira tarafından birincilik kürsüsünde açıldı.