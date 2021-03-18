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Büyükkılıç'tan Endonezyalı turistlere 'geçmiş olsun' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönüş yolunda midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan Endonezyalı turistleri, hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ve dönüş yolunda seyir halindeki midibüsün Melikgazi ilçesi Erciyes Bulvarı'nda kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralanan Endonezyalı turistleri hastanede ziyaret etti.


Turistlere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Erciyes yolunda kaza geçiren Endonezyalı turistlerin sağlık durumlarını öğrenmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için hastanelerde ziyaretlerinde bulunduk. Şükürler olsun ki Kayseri'mize gelen misafirlerimizin sağlık durumlarında endişe edilecek bir durum yok” diye konuştu.


Büyükkılıç, ayrıca araç sürücülerine gizli buzlanmalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda hatırlatmada da bulundu.

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