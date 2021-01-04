Büyükkılıç'tan havalimanı çalışmalarına yakın markaj

Memduh Büyükkılıç, modern mimarisiyle Kayseri'nin yurt dışına çıkış kapısı olacak ve 8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Proje bittiği zaman 18 uçağın rahatlıkla park edebileceği bir havalimanından söz ediyoruz. Körük sayısı da 5 iken 7 olarak revize edileceği de bizim için sevindiricidir” dedi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla temel atma töreni yapılan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi'nin inşaat çalışmaları hakkında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Kayseri Havalimanı Genel Müdürü Halil Bektaş ve yüklenici firma TAV Havalimanları ve Sera Yapı Şantiye Şefi Galip Demirci tarafından bilgiler aldı.

Türkiye'nin önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden birisi olan Kayseri'nin gerçek havacılık potansiyelini ortaya çıkaracak olan 304 milyon 937 bin TL'ye mal olacak projenin inşaat çalışmalarında derin karıştırıcı ve fore kazıklar ile zemin güçlendirme yöntemleri kullanılırken, Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “2021 yılının faaliyetleri ile ilgili çalışmaları yerinde görüyoruz, bunlardan en önemlisi DHMİ Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle yapılan havaalanı terminal binasının inşaatını yerinde inceliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla buranın koşullarına uygun olumlu manada revize ve daha da büyüme mantığında güzel işler de yapılmış oluyor” dedi.

18 UÇAĞA RAHATLIKLA HİZMET VERECEK

Proje tamamlandığında 18 uçağın park edebilecek duruma geleceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Proje bittiği zaman 18 uçağa rahatlıkla hizmet verecek ve park edecek konuma gelecek bir havalimanından söz ediyoruz. Körük sayısı 5 iken 7 olarak revize edileceği de bizim için sevindiricidir. Kayserimize, Kapadokya bölgemize, Orta Anadolu'ya ve Erciyes'in eteğine yakışan böyle bir havalimanımızın terminal binamızın iç ve dış hatlarıyla tamamen yenilenmiş durumda Kayserimize yakışan bir şekilde ortaya çıkmasında emeği geçecek olan yüklenici firmamıza, genel müdürümüze, bakanımıza, cumhurbaşkanımıza, Kayserimizin bakan ve milletvekillerine teşekkür ediyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Kayserimiz tabi ki Sayın cumhurbaşkanımızı seviyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da Kayserimizi seviyor, el ele gönül gönüle daha güzel günlere diyoruz.”

MODERN MİMARİSİYLE KAYSERİ'NİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ KAPISI OLACAK VE 8 MİLYON YOLCUYA HİZMET SUNACAK

Kayseri'nin Yeni Terminal Binası projesi kapsamında, iç hatlar terminal binası, dış hatlar terminal binası yenilemesi, güç merkezi binası, apron bariyer binası, 5 orta ve 1 büyük gövdeli uçağa hizmet edecek 50 bin metrekare ilave apron ve taksiyolu, giriş nizamiye binası ve yeni ARFF binası, altyapı imalatları, 5 adet köprü, 4 adet bagaj konveyörü ile, iç ve dış hatlar toplam 60 bin metrekare terminal alanı yapım ve yenilemesi imalatlarından oluşurken, modern mimarisiyle Kayseri'nin yurt dışına çıkış kapısı halini alacak. Projenin hayata geçirilmesiyle Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası 8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek.