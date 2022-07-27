Büyükkılıç'tan Kayseri Şehir Kütüphanesine ziyaret

Memduh Büyükkılıç, şehre kazandırdığı, şehrin kültür ve eğitimine armağan ettiği Kayseri Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti. Gençlere öğütler veren Başkan Büyükkılıç, “150. Yılda 150 Proje çerçevesinde büyük bir gayretle sürdürdüğümüz çalışmalarımızla 'kütüphaneler şehri' olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Sık sık gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımı olan Kayseri Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Şehir Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi. Kayseri'nin sadece bugününe değil geleceğine de armağan ettikleri kütüphanelerin kent için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihe açılan bir kapı olan Kayseri Şehir Kütüphanemizi ziyaret ettik. Gençlerimizle sohbet ettik. Ağabeyleri olarak onlara yol göstermek bizim boynumuzun borcu. Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri'de kendilerini geliştirmeleri adına birçok çalışmalarımız var. Bu fırsatları kaçırmasınlar. Bizler, gençlerimizin her zaman yanında ve destekçileri olacağız. Şehir Kütüphanemiz toplam 200 kişilik çalışma alanına ve yaklaşık 10 bin kitap kapasitesine sahip. Kütüphane yatırımlarımız Şehir Kütüphanesi ile sınırlı değil tabi ki. Onun dışında geçtiğimiz günlerde açılan Talas Mevlana Kütüphanesi ile birlikte Büyükşehir Belediyemize ait 8 kütüphanemiz mevcut. Ayrıca Erkilet'te açacağımız kütüphanemizle 9'uncu kütüphanemizi açmış olacağız. 10'uncu kütüphanemiz olacak olan Çocuk Kütüphanesi projemizin de çalışmaları sürüyor.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak, kütüphanede ders çalışan gençlere başarılar diledi.