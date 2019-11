Büyükkılıç'tan Kayseri Şeker'e Ziyaret

Kayseri Şeker Fabrikasının 6 Eylül 1955'de üretime başlamasının 64'ncü üretim yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikasını ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'ın ziyareti esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ,Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ve diğer yetkililer de hazır bulundular.

Kayseri Şeker Fabrikasında 2019-2020 Kampanya dönemi çalışmaları ve randevulu pancar söküm ve tesellüm çalışmaları hakkında Başkan Büyükkılıç'ı Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay bilgilendirdi.

Şeker Pancarı tesellüm ve kantar tartım, şeker oranının alınma aşamalarında özellikle incelemede bulunan Başkan Büyükkılıç özellikle çiftçiye ödenecek pancar bedelini tahakkuk edecek olan Şeker pancarı içerisindeki şeker oranının tespitinde gösterilen itinadan dolayı Başkan Akay ve çalışanlara teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kayseri Şeker Fabrikasındaki şeker pancarının üretim aşamalarına girinceye kadar olan aşamaları inceledim ve yetkililerden bilgi aldım. Sistemin işleyişini dinledim, gerçekten hayran kaldım. Her şeyden önce insanların vakti o kadar bol değil, randevu sistemiyle gelip zamanında işinin yapılıyor olması en büyük kazanım bunu sağladıkları için Başkan Akay ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca hiçbir şeyin rastlantı olmadığını içerisindeki çamur toprak oranından kamyonun içerisindeki ürünlerin alınan numunelerin şeker oranına kadar her türlü inceleme yapıldıktan sonra fabrika boyutuna geçtiğini görmek de ayrıca bir keyif verici. Binlerce çiftçimizin el emeği göz nuru olan ürünlerinin değeri hesap edilirken buranın elbette ki güvenilir olması Kayserimizin açısından ayrıca bir güzellik arz etmektedir. Ben teknolojiyi ve gelişmeleri önemseyen ama en önemlisi insana değer vermek suretiyle burada onlara en konforlu bir şekilde bu hizmetleri almasını sağlayan günlerce aylarca kuyruklarda bekleyen vatandaş döneminin bitirip herkesin saatinde vaktinde geldiği hizmetini aldığı ve gittiği bir ortamı görmek şehrimiz adına bizi sevindiriyor, keyiflendiriyor. Bu nedenle Çok değerli Yönetim Kurulu Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerine, her kademede ki emek veren kardeşime ben minnet duruyor, teşekkür ediyorum. Kayserimizi hep güzelliklerle anmak bize yakışır diyorum emeği geçen herkese sağ olsunlar var olsunlar teşekkür ediyorum.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımız sağ olsun teşrif ettiler şeref verdiler. Biz kendilerini burada ağırlamaktan dolayı gerçekten memnunuz. Kısaca sistemimizi de tanıtma imkanı da bulduk. Bunun memnuniyetini de başkanımız ifade etti. Kayseri Şeker Kayseri'nin, Orta Anadolu'nun ve Türkiye'nin bir değeri yüz akı. Çiftçinin ekmek kapısı buraya sahip çıkılmak hepimizin görevi. Biz elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz. Görüyoruz ki şehrimizin şehr-i eminleri de sağ olsunlar en az bizimki kadar buraya ilgi hassasiyet gösteriyorlar. Ayrıca buranın sorunları ilgili de çözüm üretme konusunda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Onun için bu nazik ziyaretlerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum şeref verdi ayaklarına sağlık” dedi.