Büyükkılıç'tan KAYSO'ya Ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.

Ziyarete Başkan Büyükkılıç'a; AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç'ın Melikgazi Belediye Başkanı olarak Kayseri'ye 20 yıldır başarılı bir şekilde hizmet verdiğini açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Sayın Başkanımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi hepimizi memnun etti. Zaten biz Başkanımızı ve şehrimize ve sanayimize verdiği hizmetleri çok iyi biliyoruz. Göreve geldiği takdirde Melikgazi'de olduğu gibi Büyükşehir'de de çok başarılı olacağından hiç şüphemiz yok. Ben kendilerine ve diğer adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç ise, güzel temennilerinden dolayı KAYSO Başkanı Büyüksimitci'ye teşekkür ederek, sorumluluklarının farkında olduklarını, bundan sonrada Kayseri'nin gelişip kalkınması için hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi.