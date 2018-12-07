Büyükkılıç'tan KTB'ye ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ı ziyaret etti.

Ziyarete Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve partililer de eşlik etti.

KTB Başkanı Bağlamış, Memduh Başkanın, Melikgazi ilçesinde büyük çalışmalar yaptığını ifade ederek, “ Memduh Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı da hayırlı olsun. Gece gündüz demeden çalışan, vatandaşlarla hep içiçe olan bir gönül insanı. Büyükşehir makamında da şehrimize ve hemşerilerimize hak ettikleri şekilde hizmet edeceğine şüphemiz yok. Allah muvaffak etsin” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç da, Başkan Recep Bağlamış' a misafirperverliklerinden ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç , “Oda ve Borsalarımızla uyum içinde hep birlikte Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette, KTB Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli, Yönetim Kurulu üyeleri Yunus Karaca ve İsa Yürdem de hazır bulundu.