Büyükkılıç'tan 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' mesajı

Memduh Büyükkılıç, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümleri dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Sultan Alparslan, Anadolu'nun kapılarını açtı, Mustafa Kemal Atatürk, 'Anadolu geçilmez' dedi. Bizlere vatan, bayrak ve millet sevgisini kutsal bir miras olarak bırakan ecdadımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü ve Büyük Taarruz Zafer Haftası'nın 99'uncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk milletinin, 950 yıl önce Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu yurt edindiğini, 99 yıl önce de İstiklal Savaşı ile bu toprakların ebediyen yurt olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, 1071'de Selçuklu Hükümdarı Alparslan önderliğinde Malazgirt Zaferi ile şanlı yürüyüşü başlatan Türk milletinin, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde elde ettiği büyük zaferle taçlandırdığını belirtti.

Büyükkılıç, Malazgirt'ten Dumlupınar'a bitmeyen destanın birlik, beraberlik ve vatan sevgisi ile sürdüğüne işaret etti.

KAYSERİ, ECDADININ İZİNDE

Başkan Büyükkılıç, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemine ait çok önemli eserleri bağrında barındıran Kayseri'nin ecdadın izinde yürüdüğünü ifade ederek, “Zafer Haftası dolayısıyla, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi de minnetle yâd ediyorum” diye konuştu.