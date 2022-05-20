Büyükkılıç'tan Özhaseki ile birlikte Kayseri Valisi Çiçek'e 'hayırlı olsun' ziyaret

Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti kurmayları ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın yerine ataması yapılan Vali Gökmen Çiçek'e gerçekleştirilen ‘hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Bu çerçevesinde düzenlenen ziyarete, Başkan Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ve ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti kurmayları, valilikte gerçekleşen ziyarette Vali Çiçek'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Gökmen Çiçek ise Büyükkılıç, Özhaseki ve AK Parti kurmaylarına nazik ziyaretleri ve temennilerinden dolayı teşekkür etti.