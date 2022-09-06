Büyükkılıç'tan şehrin doğusu ve batısı arasında trafiği rahatlatacak önemli proje

Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp, Hacılar ve Hisarcık'tan geçerek, Talas Bulvarı'nda son bulacak şekilde planlanan yol çalışmalarının Hacılar mevkiindeki ikinci etabını yerinde inceledi. Proje tamamlandığında şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım temin edilecek.

Gece gündüz demeden, kentte daha güvenli, daha konforlu ve daha kısa yollar için alternatif projeler üretmek amacıyla yoğun mesai harcayan Memduh Büyükkılıç, devam eden yol yapım çalışmalarını da titizlikle takip ediyor. Organize Sanayi Bölgesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp, Hacılar ve Hisarcık'tan geçerek, Talas Bulvarı'nda son bulacak şekilde planlanan yol çalışmalarının ikinci etabı Hacılar yolunda aralıksız bir şekilde sürüyor.

Hacılar yolundan başlayarak Danışmentgazi Mahallesi'ne bağlanan 2 bin 200 metrelik kısımda 30 metre imar genişliğine sahip yolun yapım süreci devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, özverili şekilde süren çalışmaları yerinde denetlerken, Büyükkılıç'a incelemeler sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti.

Son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi Bölgemiz 15 Temmuz Bulvarı'ndan gelen güzergâhı Hacılar yolumuzdan kesiyor, geçiyoruz. Eskişehir Bağları güzergâhına devam ediyoruz, buradan Hisarcık güzergâhına çıkıyor ve Çay Bağları üzerinden devam ediyoruz. Daha sonra Komando Caddesi'ne çıkıyoruz ve oradan da Talas Atatürk Bulvarı'na geliyoruz. Gerçekten bu çalışma, şehrimiz için önemli bir ana arter, trafiği rahatlatacak ve kolaylaştıracak güzel bir çalışmadır” diye konuştu.

Adeta Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği gibi Kayseri'de bu yolları açtıklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yol çalışması 30 metrelik bir platform olarak planlanmış ama yapılan çalışmalar gerek kavşak düzenlemesi gerekse diğer boyutlarıyla 50, 60 metreyi buluyor. Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği gibi Ali Hasdal ve ekibi ile bu yolları açmak suretiyle Kayseri'mizin konforunu, imar uygulamaları ile de şehircilik anlayışını adeta zirveye çıkarıyoruz. Ellerine sağlık, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Durmak yok, gönüllerde yollar açmaya devam diyoruz.”

Yaklaşık 12 kilometre uzunluğa sahip Organize Sanayi Bölgesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp Talas Bulvarı'nda son bulacak şekilde planlanan proje tamamlandığında, şehrin ulaşım ağına konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunan alternatif bir ana yol daha kazandırılmış olacak. Böylelikle, kavşaklarda araç yoğunluğu azaltılacak, şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım temin edilecek.