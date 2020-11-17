Büyükkılıç'tan “UNESCO” kararlılığı

Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) 75. kuruluş yıldönümünde, Dünya Mirası Geçici Listesi'nde iki büyük mirası bulunan Kayseri'de çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü belirterek, bu iki değerin kalıcı listeye alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1945'te 20 kurucu üyesinden biri olduğu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 75. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri'nin önemli bir tarih mirası olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kültepe Kaniş Karum'un gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak gereken bütün destekleri verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının da ‘Kültepe Kaniş Karum' yılı ilan edilmesi konusunu bir kez daha dile getirdi.

Şehrin yer üstünü imar ederken, şehrin altındaki tarih hazinesini de ihmal etmediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yerinde takip ederek kazı ekibinden bilgi aldığı Kültepe'deki kazı alanında çıkarılan eserlerin sergileneceği müzenin yapımına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

“KORAMAZ VADİSİ DÜNYANIN ENDER BÖLGELERİNDEN BİRİSİ”

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki kültürel miraslardan bir diğeri olan Kayseri'nin eşsiz değerlerinden Koramaz Vadisi'ne de özel önem gösteren Başkan Büyükkılıç, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar'ı içine alan Koramaz Vadisi'nin gerek doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği gerekse tarihi özellikleri ile tanıtılmasının önemine işaret etti.

Başkan Büyükkılıç, “Tarihi ve kültürel mirasımızın daha kalıcı ve anlamlı olmasını sağlayacağız. Koramaz Vadisi bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikler ile kendi alanında bir adım daha ön plana çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeyle yakından ilgileniyoruz. UNESCO'nun Dünya Geçici Mirası Listesi'nde yer alan iki değerimizi kalıcı listeye alınması yönünde kararlıyız. Hem Kültepe Kaniş Karum hem de Koramaz Vadisi ile ilgili akademisyenlerin de destek verdiği çalışmalarımız sonucunda bu iki değerimizi tüm dünyaya tanıtmış ve olması gereken değere taşımış olacağız” diye konuştu.