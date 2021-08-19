Büyükkılıç'tan üniversite-sanayi işbirliğine destek

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile üniversite-sanayi işbirliği konusunu görüştü. Rektör Karamustafa, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi-Meslek Yüksek Okulu projesi ile ilgili bilgilendirme yaparken, Başkan Büyükkılıç, üniversite-sanayi işbirliğini çok önemsediklerini belirterek, destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Başkanlı makamında gerçekleşen görüşmede, şehrin gelişmesine katkı sağlayan projeler ürettiği için Rektör Karamustafa'ya teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, köklü tarihi, dört üniversitesi ve organize sanayi bölgeleri ile bilimin ve üretimin beşiği olan Kayseri'nin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesi'nin, Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın rektörlüğünde şehrin gelişmesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, başarılarının destekçisi ve takipçisi olduklarını kaydetti.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Dr. Büyükkılıç'ın başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime, bilime ve öğrenciye ve öğretmene destek olan bir belediye olduğunu belirterek, “Sayın başkanımıza Mimarsinan OSB-MYO projemiz ile ilgili bilgilendirmede bulundum ve desteklerini talep ettim. Kendisi Üniversite-Sanayi İşbirliği açısından önemli ve faydalı olan bu projeyi desteklediklerini ifade etti” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç da, Büyükşehir Belediyesi olarak, üniversite-sanayi işbirliğini önemsediklerini ve bu tür projelerin artırılması gerektiğini ve her zaman destek verdiklerini belirtti. Karamustafa, eğitime verdiği desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.