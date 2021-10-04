Büyükkılıç'tan üniversiteli öğrencilere ziyaret

Memduh Büyükkılıç, kente gelip, yeni yurt kaydı yaptıran üniversite öğrencilerine ‘hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Talas ilçesi Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda Talas Belediyesi'nin programına katılan Başkan Büyükkılıç, burada yeni yurt kaydı yaptıran öğrenci ve velileri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle ve aileleri ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olduğunu ifade ederek, “5 tane üniversitemiz var. Erciyes Üniversitemiz, Abdullah Gül Üniversitemiz ile Kayseri Üniversitemiz devletimizin üniversitesi. Nuh Naci Yazgan Üniversitemiz vakıf üniversitesi ve son süreçte Sağlık Bilimleri Üniversitemiz de Kayseri Tıp Fakültesi'ni açmak suretiyle devlet üniversitesi olarak şehrimizde yer aldı” dedi. Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kayseri'miz 4 endüstri merkezi olan, 1 tane teknoparkı olan önemli bir ticaret ve endüstri merkezi. Bunların yanında şehirler değişik özellikleriyle anılır. Kayseri denilince âlimler yurdu bu güzel şehir hayırseverlerimiz akla gelir. Nerede bir kamu binası, sağlık, eğitim ya da dini tesis görseniz mutlaka hayırseverimizin ismini taşır. Çocuklarımız üniversitelerimizin değişik fakültelerinde okurken görecekler, kapısında bir hayırsever dostumuzun, büyüğümüzün ismini taşır. Bu neyi gösteriyor, helalinden kazanıyor, helalinden doğduğu topraklara borcunu ödeme mantığı içerisinde yatırım yapıyor. Böylesi güzel bir şehirdeyiz.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını, varsa sorunu olan öğrencinin Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapabileceğinin altını çizerek, “Hiçbir zaman kamuoyunda ev kiraları ya da başka konularda sıkıntı duymadık, duyduğumuzda gereği yapılır ama şunu duyduk. Kayseri'de açıkta herhangi bir öğrenci yok, yurt sorunu yok, öğrencilerimiz açıkta kalmaz. Kim varsa olur ya yer yurt bulamayan başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm ilçelerimiz dâhil rahatlıkla Alo 153'ten ulaşabilirler, ya da internetten bizlere ulaştıklarında mutlaka onlarla ilgili destek sağlanır, yardımcı olunur” şeklinde konuştu. Pandemi döneminin sürdüğünü belirten Büyükkılıç, değişik illerden gelen öğrencilere ve ailelerine, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin yanı sıra aşılarını olmayanlara aşı çağrısında bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinden çocuklarını Kayseri'ye okul kaydına getiren veliler, öğrenci ve genç dostu kentte yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti de dile getirdiler. Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen bir öğrenci velisi, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletirken, Adana'dan geldiğini ve Kayseri'den çok memnun olduğunu belirten bir öğrenci velisi ise, “3 evladım var. Birisi Mersin'de, diğeri Osmaniye'de ve birisi de Kayseri'de okuyor. Kayseri ayrı, farklı bir il. Gerçekten yolları olsun, izzeti ikram olsun, on numara” dedi. 31 yıl sonra Kayseri'ye tekrar geldiğini ifade eden bir öğrenci velisi de, “Hatay'dan geliyorum, Kayseri'yi 31 yıl sonra temiz gördük, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç'ın yurt ziyaretine AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de eşlik etti.