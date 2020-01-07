Büyükler ve Gençler Taekwondo İl Birinciliği Tamamlandı

Kocasinan Belediyesi Barbaros Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.

Sporcuların İl Birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular ilimizi 12 - 29 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.