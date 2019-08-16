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Büyüknalbant ailesinin acı günü

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Halil Büyüknalbant’ın annesi Latife Büyüknalbant hayatını kaybetti.

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Halil Büyüknalbant'ın annesi Latife Büyüknalbant hayatını kaybetti.


Latife Büyüknalbant'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve merhumenin yakınları katıldı.

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