Büyüknalbant'ın acı günü

İşadamı, Büyük Kayseri Gazetesi sahibi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyesi Yılmaz Büyüknalbant’ın annesi Türkan Büyüknalbant son yolculuğuna uğurlandı.
İşadamı, Büyük Kayseri Gazetesi sahibi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyesi Yılmaz Büyüknalbant'ın annesi Türkan Büyüknalbant son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını 89 yaşında kaybeden Türkan Büyüknalbant'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir'de kılındı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Büyüknalbant'ın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, KGC üyeleri, Büyüknalbant'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.