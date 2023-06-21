Büyükşehir, 12 milyon araca park hizmeti verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de ulaşım faaliyetleri çerçevesindeki otopark hizmetlerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu çerçevede Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 4 yıllık süreçte toplam 11 milyon 752 bin 694 araca otopark hizmeti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'deki ulaşımın kalitesinin arttırılması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi adına sürdürdüğü faaliyetlerinde önemli bir yer tutan ve şehrin akıcı bir ulaşım noktasında kritik önem arz eden otopark hizmetlerinde, 2019 yılından bugüne kadar yol kenarı, parkmetre ve katlı otoparklarda milyonlarca araca otopark hizmeti sundu.

Otopark hizmetinde vale devri

Kayseri'deki yol kenarı ve otopark alanlarında Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ve ilgi gören Park Et Vale hizmeti ise vatandaşlar için büyük kolaylık ve tasarruf sağlayan bir uygulama olarak benimsendi. Bu çerçevede Kaleönü ve Kiçikapı Vale hizmet noktalarından, kurulduğu günden bu yana 60 bin 814 kişi faydalandı.

Sizin için ücretsizdir köşesi ile hizmette incelik

Hizmet standardını arttırarak parklanma hizmetlerindeki konfor ve kaliteyi yükseltmeyi hedefleyen, bu noktada da vatandaşlara hizmette incelik sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen Kurşunlu, Hunat ve Bedesten Otoparklarında parklanan sürücülerin ve yolcularının yararlanması amacıyla ücretsiz tekerlekli sandalye, bebek arabası ve şemsiye kullanımı da sunuyor.

Yeni nesil elektrikli araçlara şarj istasyonu

Elektrikli araçlara ilginin arttığı günümüzde, yeni çağın gereklerine de cevap vermeye gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, elektrikli araç şarj ünitelerinin Kurşunlu ve Hunat Otoparklarında kurulumunu gerçekleştirerek, Kayserililere ve yabancılara da hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş.'nin parkmetre personelleri ile yol kenarları ve otoparklarda daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için elektrikli scooter kullanımını hayata geçirerek hizmetlerini çeşitlendirdi.