Büyükşehir 24 saat karla mücadele ediyor

Kent merkezinde yaptığı çalışmalarla trafiğin olumsuz etkilenmesini önleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de 3 bin 483 kilometrelik yol ağında kesintisiz karla mücadele çalışmaları yaptı.

Kayseri'de yaşanan kar yağışıyla birlikte kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kent Merkezinde 450 kilometrelik yol ağında 170 kişilik ekiple başlayan çalışmalar halen Erciyes'te devam ediyor. Ekipler 37 adet kar küreme ve tuz serici, 7 adet greyder, 5 adet yükleyici kepçe, 16 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet rotatif ve 10 adet damperli kamyon olmak üzere toplam 76 adet araçla çalışıyor. Kent merkezinde yapılan çalışmalar sonucu tüm yollar trafiğe açıldı.

3 bin 483 km yol ağında büyükşehir var

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne dahil olan tüm ilçelerde ve bunlara bağlı mahallelerde karla mücadele ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarıoğlan ve Kayseri Merkez olmak üzere 7 ayrı bölgede oluşturulan karla mücadele ekipleri, 15 greyder, 4 dozer, 1 kar püskürtme makinesi, 7 pikap, 3 akaryakıt aracı ve 2 tır olmak üzere 45 araçla kesintisiz hizmet veriyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle sadece Sarız ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Diğer tüm yollar ekiplerin sabaha kadar yapmış oldukları çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Sarız'daki kapalı yolların açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.