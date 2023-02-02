Büyükşehir, 5,5 saatte 236 mahalle yolunu ulaşıma açtı, kapalı yol bırakmadı

Ekipler, ‘beyaz altın' olarak tabir edilen kar yağışı ile kentte kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesine devam ediyor.

7 ilçede 236 mahalle yolu açıldı

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 16, Develi'de 24, Pınarbaşı'da 102, Sarız'da 36, Talas'ta 4, Tomarza'da 49 ve Yahyalı'da 5 mahalle olmak üzere toplam 236 mahalleyi bin 888 kilometrelik yol ağında yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

Ekiplerin, 5,5 saat gibi kısa sürede yoğun çalışması sonucu şehir merkezi ve kırsalda kapalı yol kalmazken, ekipler yol genişletme ve temizleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri ve Park, Bahçeler ekipleri de merkezde karla mücadele ediyor

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Beyaz altın ile gelen kartpostallık görüntüler

Öte yandan ‘beyaz altın' olarak tabir edilen kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte objektiflere yansıyan karelerde, bazı vatandaşlar kar altında yürümenin keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çekinerek bu anı ölümsüzleştirdi.