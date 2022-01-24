Büyükşehir, 640 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Ayrıca kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

24 SAATTE 640 MAHALLE YOLU AÇILDI

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla 16, Bünyan 51, Develi 58, Felahiye 27, İncesu 14, Kocasinan 47, Özvatan 11, Pınarbaşı 167, Sarıoğlan 36, Sarız 64, Talas 9, Tomarza 72, Yahyalı 43, Yeşilhisar ilçesinde 25 mahalle yolu olmak üzere toplam 640 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu 24 saatte 5 bin 120 km yol ağında 640 mahalle yolu ulaşıma açılırken, bugüne kadar 12 bin 728 kilometrelik yol ağında bin 591 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu.

Ayrıca ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan'da 3, Develi'de 20, İncesu'da 4, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'nda 70, Sarız'da 30, Talas'ta 4, Tomarza'da 30 ve Yahyalı ilçesinde 8 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

FEN İŞLERİ VE PARK, BAHÇELER EKİPLERİ DE MERKEZDE KARLA MÜCADELE EDİYOR

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını fedakârca sürdürüyor. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

BEYAZ ALTIN İLE GELEN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan ‘beyaz altın' olarak tabir edilen kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde kartpostallık görüntüler de oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte objektiflere yansıyan karelerde, bazı vatandaşlar kar altında yürümenin keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da hem fotoğraf çekindi hem de kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.