Büyükşehir, 78 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 128 araç ve 291 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 4, Develi'de 6, Akkışla'da 8, Sarıoğlan'da 10, Sarız'da 14, Pınarbaşı'da 16 ve Yahyalı ilçesinde 20 mahalle yolu olmak üzere toplam 78 mahalle yolunu 624 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açtı. Ekiplerin, mahalle yollarında genişletme ve mahalle içi temizleme çalışmaları devam ederken, kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadele etmeyi sürdürüyor.