Büyükşehir akaryakıt yeri satacak

Kayseri Büyükşehir belediyesi gerçekleştireceği ihale ile Melikgazi ilçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan akaryakıt ve servis istasyonu yerini satışa çıkartıyor. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre 08 mart 2022 günü gerçekleştirilecek olan ihale saat 14.00'de başlayacak. Kayseri Büyükşehir belediyesi Encümen salonunda gerçekleştirilecek olan ihale ile satışa sunulacak olan akaryakıt ve servis istasyonu arsasının 2281 metrekare olduğu öğrenilirken ihalenin muhammen bedelinin 10 milyon 500 bin TL olduğu kaydedildi.

Geçici teminatın 315 bin lira olduğu ihaleye ilginin olup olmayacağı ise merak konusu.