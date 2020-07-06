Büyükşehir asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri'nin her alanda yaşanılabilir olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yılkı atları ve mandaların dünyada en güzel fotoğraflandığı bölgelerinden olan Erciyes'in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleri'nde asfaltlama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla hem merkezde ve ilçelerde yol ve asfalt konusunda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor hem de Kayseri'nin turizm değerlerinin olduğu bölgeler modern bir görünüme kavuşuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince son yıllarda dünyanın her yerinden özellikle fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Hörmetçi ve Karpuzsekisi Mahalleleri'ne 2 bin 500 ton asfalt serildi. Kayseri'yi turizm anlamında marka bir şehir yapmak için birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, asfalt yol çalışmalarıyla şehrin hem güzelliğini gösteriyor, hem de ulaşımını daha konforlu bir hale getiriyor.