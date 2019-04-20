Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Başkan Cabbar'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve parti yönetimi ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Develililerin Cumhur İttifakına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden Taner Yıldız; “Develili hemşehrilerimizin başkanımıza göstermiş oldukları ilgi ve takdir ile bu sonucu almış olduk. Develi kendisine yakışanı yaptı şükürler olsun. Merkezi hükümetiyle ile beraber hizmetleri almaya devam edecektir. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla tüm teşkilatımızla birlikte develimizin hizmetinde olduğumuzu seçim öncesinde söylemiştik şimdi de hizmetinde olduğumuzu belirtmek isterim. Allah yapacağımız hizmetleri sağlıklı ve bir şekilde çalışma arkadaşlarınızla birlikte tamamına erdirsin inşallah, Başkanımızı tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Her şeyden önce böyle sıcak ve yoğun ilgiyle karşılayan Cabbar Başkan'a teşekkürlerini ileten Büyükkılıç; "Develi'de seviyeli bir seçim çalışması yapıldı. Bunun farkındayız. Sonuç itibariyle Develimizde de Mehmet kardeşimiz aynı şekilde yoluna devam edecek. Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize hizmetlerin gelmesi için başkanımızı kolumuzu takarak yolumuza devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda emeği olan kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Yapacağımız hizmetler noktasında Cenab-ı Allah bizleri utandırmasın. Berat kandilimiz ve cumamız mübarek olsun. Başkanımıza tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Memleket sevdasına gönül veren hemşehrilerinin destekleriyle tekrar görevi devraldıklarını belirten Başkan Cabbar ise; “Sorumluluklarımızı ve yapacaklarımıza biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Sizlerden alacağımız desteklerle, halkımızdan alacağımız duayla inşallah Develimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Söz verdiğimiz gibi 5 yılda 55 projemizin çalışmalarına şimdiden başladık, dua alacağımız hizmetler ile hemşehrilerimizin gönlünde hoş bir seda bırakmak tabi bizlerin en büyük destekçisi sizlersiniz. Böyle güzel ve mübarek günde bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarete AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.