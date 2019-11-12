Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'de

Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında istişare ettiler.

Melikgazi Belediyesinde bırakmış olduğu emanetin emin ellerde olduğunu bildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserimizin tüm ilçeleri hizmet ve yatırım açısından aynı önem ve derecededir. Ancak Melikgazi Belediyesi benim için çok anlamlı bir kurum olup, her alalında emeğim ve hizmetlerimiz bulunmaktadır.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise ziyaret ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ı belediyemizde misafir ettik. Belediyemizin kendisi için çok anlamlı olduğunu biliyoruz. Bizi ziyaret ederek birçok anısının tazelendiğinin farkındayız. Bu bir bayrak yarışı gibi, ondan aldığımız hizmet ve gönül belediyeciliğini bizlerde artırarak devam ettiriyoruz. Melikgazi ilçesinin Başkan Büyükkılıç için ayrı bir yeri olduğunu da biliyoruz. 2020 yılı çalışmalarımızı değerlendirdik. Hep birlikte hizmete ve yatırımlara devam edeceğiz. Kayseri bir bütün bunun farkındayız. Bundan önce de olduğu gibi el ele gönül gönüle tüm Kayseri'yi kucaklayarak; şehrimize hizmet edeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim."