Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ziyaret ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'i belediyemizde misafir ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığım ile ilgili olarak başkanımızın güzel temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi el ele gönül gönüle tüm Kayseri'yi kucaklayacak, şehrimize hizmet edeceğiz”