Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 102 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste 52 asıl, 50 ek olmak üzere toplam 102 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, meclis üyelerince görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince kabul edildi.

Başkan Büyükkılıç'tan merhum Av. Yeltekin için öneri

Komisyona öneride bulunan Başkan Büyükkılıç, “Rahmetli Avukat Mehmet Zeki Yeltekin, değerli büyüğümüz, dostumuz, meclisimizin başkan vekilliğini yapmış, Kayseri'mizin sevilen, güvenilen avukatlarından Mehmet Zeki Yeltekin ağabeyimizin de isminin uygun görülecek bir yerde değerlendirilmesi yönünde komisyona şifai olarak öneride bulunuyorum” diye konuştu. Talep, oy birliği ile kabul edilirken, Büyükkılıç, merhum Yeltekin'e bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Büyükkılıç'tan “TOGG” teşekkürü

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3 adet araç satın alınması talebi de görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, yerli ve milli araç TOGG için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “3 araçtan birisi makam aracımız TOGG'dur. Her şeyden önce bu ülke insanına fırsat verildiğinde neler yapabileceğinin en güzel göstergelerinden birisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında emeği geçen her kademedeki kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yerli ve milli olan aracımız, şuanda bindiğimiz aracımız Devlet Malzeme Ofisi'nden alındı. Hakikaten bu milletin bir gururudur” ifadelerini kullandı. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Özhaseki'ye tebrik

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi de tebrik ederek, “Bakanlığının hayırlı olmasını, hayırlı hizmetlere vesile olmasını, gerek şehrimiz açısından gerekse ülkemiz açısından birikimiyle, deneyimiyle her zamanki ön görüsü ve ufuklu bakış açısı ile büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Büyükşehir'den “RES” projesi

Gündem maddeleri arasında İncesu ilçesi, Fırınönü Mahallesi, 11 pafta, 2804/1063 ada ve 228 numaralı parselin 201.256,52 m2'lik kısmının Rüzgâr Enerji Santrali tesis edilmek üzere Kayseri Ulaşım A.Ş. tasarrufuna bırakılmasına ve elde edilecek öz tüketim fazlası elektrik üretimi kazancının KDV hariç kısmından yüzde 0,5 (Bindebeş) oranındaki tutarın, taşınmazın kullanım bedeli olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesi talebi de görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, “Rüzgâr Enerjisi'ne girelim diye proje üretiyoruz. Yenilenebilir enerji, hem çevre açısından hem de bölgemizde rüzgâr enerjisinde önem arz ettiğini vurgulama bağlamında, 4 senede de kendisini amorti ettiği biliniyor” şeklinde konuştu. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca 6,5 megawatt Güneş Enerjisi Santrali'nin faaliyette olduğunu belirten Büyükkılıç, katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, biyogazdan enerji üretiminin de Beydeğirmeni Projesi'nin de devam ettiğini ifade ederek, “Hem çevreci hem de 1 kuruş belediyemizin cebinden çıkmadan yap işlet devret modeli ile verdik, en güzel hizmetlerden birisi, önemli bir çalışma” dedi.

Hacılar Belediyesi'ne 80 milyon TL ek bütçe verilmesi önergesini de görüşen meclis üyeleri, talebi kabul etti. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.