Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Kayserispor'a destek çağrısı

Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 58 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Başkan Büyükkılıç, 26 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'a destek için tüm üyelere çağrıda bulunarak, “2008 ruhuyla kupa Kayseri'ye yakışır diyoruz. Var mısınız?” dedi.

Meclis toplantısı öncesi, Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde ulu çınarları tarafından el emeği, göz nuru hazırlanan eserlerin yer aldığı ‘Çınarların Elinden El Sanatları Sergisi'nin açılışı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarken, gençlerin bayramlarını tebrik etti. İnşallah Kasseria'dan Cumhuriyet Meydanı'na meşaleler ile yürüyeceğiz, sonrasında da gençlerimize sanatçı arkadaşımız Özgün konser verecek. O günün ruhuna uygun şekliyle Spor A.Ş.'miz ve Spor İl Müdürlüğümüz ile işbirliği halinde çalışmalarını yapacaklar. Her aşamasında bulunmanızı öneririz” dedi.

Kayseri'de 4 yıla yakın hizmet eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın Çarşamba günü resmi görevinden ayrılacağını belirterek, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, Kayseri'ye atanan Gökmen Çiçek'in de dayanışma içerisinde çalışmaların en güzel örneklerini vereceğini belirterek, yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulundu.

26 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'a destek için tüm üyelere çağrıda bulunan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“26 Mayıs'ta hep beraber tek yürek oluyoruz. İlçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz de üzerine düşeni yapma yolunda dayanışma içerisinde gayretlerini sürdürüyor. Passolig'i olan herkesi o maçta görmek istiyoruz. İlçe belediyelerimiz üzerine düşeni yapıyor, meclis üyelerimizi İstanbul'a taşıyor, biz de oraya geleceğiz. Hep beraber o maçta bulunacağız ve inşallah birlik, beraberlik ve centilmenlik anlayışı içerisinde şehrimize, spor onuruna yakışır şekilde kupayı Kayseri'ye taşıyacağız. 2008 ruhuyla kupa Kayseri'ye yakışır diyoruz. Hep beraber bu kupa Kayseri'ye yakışır diyoruz, var mısınız? Meclisin ruhuna yakışsın.”

Daha sonra 35 asıl, 23 ek olmak üzere 58 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan, Develi ilçesi, Sindelhöyük Fatih Mahallesi Aydınlıkevler Sokağı isminin Şehit Mücahit Sınırtepe Sokağı ismi ile değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, bu vesile ile aziz şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.