Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 910 bin 786 adet çiçek dikti

Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, kavşak ve orta refüjlerde peyzaj çalışmaları yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin daha güzel bir görünüme sahip olması için birbirinden güzel çalışmalar yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Terminal Katlı Kavşağı gibi yeni yapılan kavşak ve orta refüjlerde dolomit taşı, ponza taşı gibi farklı peyzaj malzemeleri kullanılarak çalışmalar gerçekleştirildi ve bu alanlar çiçeklerle donatıldı. Bu çalışmalarda 38 bin adet süs bitkisi ve 10 bin 938 adet ağaç kullanıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ayrıca Cumhuriyet Meydanı, Adliye çevresi, Mimarsinan Parkı, Emirgan Parkı, Nato Caddesi, İstasyon Caddesi ve Erkilet Havaalanı Yolu gibi büyük bulvarlar, kavşaklar ve parklarda kadife, ateş, sardunya, vapur dumanı, begonya gibi çiçeklerin farklı renk ve türlerinden 1 milyon 910 bin 786 adet mevsimlik çiçek kullanarak şehre rengarenk bir görünüm kazandırdı.